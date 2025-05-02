Malatya Darende’de Dolu ve Sağanak Kabusu

Malatya’nın Darende ilçesinde bir süredir devam eden sağanak yağış, doluya dönüşerek ilçeyi etkisi altına aldı. Aniden başlayan yoğun yağış, ilçe merkezi ve çevresinde günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

Sebze halinde oluşan su birikintileri esnafı zor durumda bırakırken, dolu yağışı nedeniyle bazı yollar geçici olarak kapandı. Vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara sığındı, kaldırımlar kısa sürede beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, bölgede aralıklı sağanak ve dolu yağışlarının süreceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA