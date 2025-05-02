Malatya Darende’de Dolu ve Sağanak Kabusu

Malatya’nın Darende ilçesinde sağanak yağış doluya döndü, su birikintileri ve kapanan yollarla hayat felç oldu.

Son Güncelleme:
Malatya Darende’de Dolu ve Sağanak Kabusu

Malatya’nın Darende ilçesinde bir süredir devam eden sağanak yağış, doluya dönüşerek ilçeyi etkisi altına aldı. Aniden başlayan yoğun yağış, ilçe merkezi ve çevresinde günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

Sebze halinde oluşan su birikintileri esnafı zor durumda bırakırken, dolu yağışı nedeniyle bazı yollar geçici olarak kapandı. Vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara sığındı, kaldırımlar kısa sürede beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, bölgede aralıklı sağanak ve dolu yağışlarının süreceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Isparta'da Yolcu Midibüsü Devrildi! Çok Sayıda Yaralı VarIsparta'da Yolcu Midibüsü Devrildi! Çok Sayıda Yaralı VarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Denizin Ortasında Korku Dolu Anlar! Bir Anda Mahsur Kaldılar Denizin Ortasında Korku Dolu Anlar! Bir Anda Mahsur Kaldılar
Çok Nadir Görülen Kızıl Şahin Sarıkamış'ta! Çok Nadir Görülen Kızıl Şahin Sarıkamış'ta!
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu Ama Sürücüler Farkında Değil: Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor 1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu! Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor
Dünyanın En Misafirperver Şehirleri Belli Oldu: Türkiye’den Sadece Bir Şehir Listeye Girebildi En Misafirperver Şehirler Belli Oldu
Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle
Telefonlarda Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor
İslam Memiş Çok Kazandıran Tüyoyu Verdi! Altın Yatırımcısı Mutlaka Bunu Yapmalı İslam Memiş Çok Kazandıran Tüyoyu Verdi! Altın Yatırımcısı Mutlaka Bunu Yapmalı