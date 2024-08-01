Makas Atan Kamyon Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Çerkezköy-Çorlu yolunda makas atarak trafiği tehlikeye atan dikkatsiz kamyon sürücüsü kazaya sebep oldu. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Makas Atan Kamyon Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Çerkezköy-Çorlu yolu üzeri Atılım Beton Kavşağı yakınında meydana gelen kazada iddiaya göre, Çorlu istikametinden Çerkezköy yönüne seyir halinde olan plakası henüz belirlenemeyen kamyon, önce G.İ. idaresindeki otomobile arkadan sürttü, ardından aynı yöne seyir halinde olan D.Ç. idaresindeki otomobile çarptı.

Makas Atan Kamyon Kaza Yaptı: 2 Yaralı - Resim : 1

Çarpmanın şiddetiyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar bariyerlere çarparak yol üzerinde ters istikamete döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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Yaralı otomobil sürücüleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya sebebiyet veren kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Çerkezköy Tekirdağ Trafik kazası
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