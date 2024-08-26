Mahallenin Su Sorunu BASKİ Ekipleri Tarafından Çözüldü

İvrindi’nin Korucu Mahallesi’nde yaz aylarında yaşanan su sorunu BASKİ ekipleri tarafından çözüldü. Alternatif su kaynağı keşfi yapan ekipler, boruları döşeyerek suyu vatandaşlara ulaştırdı.

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Mahallenin Su Sorunu BASKİ Ekipleri Tarafından Çözüldü

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, İvrindi’nin Korucu Mahallesi’nde yaz aylarında yaşanan su sorununu ortadan kaldırdı. Alternatif su kaynağı keşfi yapan ekipler, boruları döşeyerek suyu abonelere ulaştırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ, şehrin dört bir yanında hizmet üreterek sorunları, çözmeye devam ediyor. İvrindi ilçesi kırsal Korucu Mahallesi’nde yaz aylarında bahçe ve tarla sulamalarının yoğun olduğu dönemde su sıkıntısı yaşayan bölge halkınıa yardımcı olan BASKİ ekipleri, alanda yeni su kaynağı araştırması yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda kaliteli ve cazibeli su kaynağı bulan ekipler, boruları döşeyerek Korucu’nun içme suyu problemini ortadan kaldırdı.

10 YILDIR DEVAM EDEN SORUN ÇÖZÜLDÜ

Suyun herkes kadar kendileri için de çok önemli olduğunu dile getiren Mahalle Muhtarı Erdoğan Özçetin, “İlerleyen zamanlarda su kaynaklarımız azalacak hatta belki su savaşları yaşanacak. O yüzden 2014 yılından beri belediyemiz kapandığından beri ilgilenilmeyen su kaynaklarımızın iyileştirilmesi için BASKİ ekiplerinin gönderdiği paletli kepçeyle akmayan sularımızı taşımayı başardık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a, İvrindi Belediye Başkanımız Önder Lapanta’ya, BASKİ çalışanlarına çok teşekkür ederim. Korucumuzun 10 yıldır devam eden, kronik halde olan su sorununu bu vesileyle çözmüş olduk” diye konuştu.

BOZULDUĞU İÇİN YILLARDIR KULLANILAMIYORDU

Mahalle sakinlerinden Yahya Emen, “Bu suyu biz burada sadece yazın kullanıyoruz. Kuyularımız yetmediği zaman yazlık olarak kullanıyorduk ama 3-5 yıldan beri borunun delinmesi, suyun bozulmasından dolayı kullanamıyoruz. Susuzluk çekiyoruz, kullanamıyoruz onun için dereden su çekiyoruz. BASKİ ekiplerinin buraya gelmesi gayet iyi oldu. Bunları hep bildirdik. BASKİ de yeterli ilgiyi gösterdi, kepçeyi verdi. Biz de çok memnun kaldık. Burada suyun bulunması, yeniden düzgün şekilde bağlanması gayet iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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