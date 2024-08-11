Lenin Dağı'na Tırmanırken Ölmüştü: Ankara'da Defnedildi

Kırgizistan'da Lenin Dağı'na tırmanışı sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Abdullah Özdemir, Kızılcahamam'da defnedildi.

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Lenin Dağı'na Tırmanırken Ölmüştü: Ankara'da Defnedildi

Kırgızistan'da Lenin Dağı'na tırmanış sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Abdullah Özdemir, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde defnedildi.

İstanbul'da bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan ve Yeni Ufuklar Doğa Sporları Kulübü yönetim kurulu üyesi ile dağcılık sorumlusu olan Abdullah Özdemir, Kırgızistan'daki Lenin Dağı'na tırmanış sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Lenin Dağı'na Tırmanırken Ölmüştü: Ankara'da Defnedildi - Resim : 1

Ankara'ya getirilen Özdemir'in cenazesi, bugün Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemal Paşa Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile dağcılık sporu ile ilgilenen öğretmen arkadaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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