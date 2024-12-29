Lapseki'de Kar Mücadelesi: 80 Santimetreye Ulaştı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi beyaza büründü. 3 gündür süren kar yağışına karşı ekiplerin çalışması sürüyor. Kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaştı.

Lapseki'de Kar Mücadelesi: 80 Santimetreye Ulaştı

Çanakkale-Lapseki'nin yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı, köyleri beyaz örtüyle kapladı. İl Özel İdaresi ekipleri, dağ köylerinde iş makineleri ve dozerlerle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen, Dumanlı, Beyçayır, Kızıldam, Kırcalar ile Karamusalar köy yollarında inceleme yaptı.

Özer, kar yağışının Lapseki'nin yüksek kesimlerinde 3 gündür aralıklarla devam ettiğini, ekiplerin köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yoğun kar yağışına rağmen herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Özer, "Ulaşımda aksama yok ama vatandaşlarımızın dikkatli olmasını ve araçlarına zincir takmalarını tavsiye ediyoruz. Kar kalınlığı yer yer 70-80 santimetre" dedi.

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Kaynak: AA

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