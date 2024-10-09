Kuyuya Düşen Köpeğin İmdadına İtfaiye Koştu
Aydın'ın Didim ilçesinde bir köpeğin düştüğü kuyuda mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu 112’ye bildiri. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi köpeği kurtarırken; yaralı köpek tedavi altına alındı
Olay, Akyeniköy ve Balat Mahallesi arasında bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından bir köpeğin kuyuya düştüğü fark edildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 5 metrelik kuyuya düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kurtarılan köpek tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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