Kuyumcu Hırsızları Suç Makinesi Çıktı! Tutuklandılar

İstanbul Bakırköy'de kepenklerini kırarak girdikleri kuyumcudan yaklaşık 10 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçan 3 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin toplam 90 suç kaydı çıktı.

Kuyumcu Hırsızları Suç Makinesi Çıktı! Tutuklandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 13 Şubat'ta Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya gece saatlerinde giren hırsızların, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma yaptı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin gece saatlerinde iki motosikletle gelerek hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi. Kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilen zanlılar M.A. (29), N.E.N. (24) ve M.B. (20) 12 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, şarjör, 10 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Çeşitli suçlardan 17 kaydı bulunan şüphelilerden M.A'nın 6 suçtan arandığı ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. 15 suçtan aranan N.E.N'nin 61 suç kaydı olduğu ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, M.B'nin ise 12 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, gece saatlerinde iki motosikletle gelen şüphelilerin, kepenklerini kırarak kuyumcuya girmeleri, vitrin ve çekmecelerdeki ziynet eşyalarını yanlarında getirdikleri çantalara doldurarak kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: AA

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