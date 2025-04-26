Kütahya’da Yaşanan Kazada 3 Kişi Yaralandı

Olay, H. K.’nin kullandığı 43 EK 520 plakalı otomobilin Hisarcık-Simav karayolunun ilçe girişindeki kavşakta, Simav yönünden gelen M.A idaresindeki 10 EU 001 otomobil ile çarpışması sonucu yaşandı.

Kazada araç sürücüleri, H. K ve M.A ile araçta yolcu olarak bulunan A.D yaralandı. Yaralılardan M.A ve A.D olay yerine gelen 112 acil servisi ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine, H.K ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA