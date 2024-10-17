Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya’da polis ekiplerinin şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yaptığı kontrollerde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Şahsın üzerinden, 5.53 gram bonzai ve 0.52 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yaya Devriye ekipleri tarafından Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, Ö.A. (30) isimli şahsın üzerinden, 5.53 gram bonzai ve 0.52 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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