Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kütahya-Altıntaş karayolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı. Arama sonucu uyuşturucu elde edilirken araçtaki 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Kütahya-Altıntaş karayolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde jandarma uyuşturucu arama köpeği Mola ile yapılan aramada, 50 gram metamfetamin ve 390 adet sentetik ecza ele geçirilirken, araçta bulunan Y.G., A.Ş., M.A.G. ve G.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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