Kütahya'da Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Kütahya'da silah ticareti yaptığı belirlenen bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

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Kütahya'da Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotim ekiplerinin ortak çalışması sonucu silah ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan planlı çalışma sonucunda yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 5 adet tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 507 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

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