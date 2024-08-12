Kütahya'da Otomobil Çaya Uçtu: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil yoldan çıkarak çaya uçtu. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Kütahya'da Otomobil Çaya Uçtu: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı-Tunçbilek karayolu Kayaarası köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.U. idaresindeki 43 HK 504 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çaya uçtu. Kazada sürücü Z.U. ve yanında bulunan D.U. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kütahya'da İki Ayrı Noktada Yangın: 2 Hektar Kül OlduKütahya'da İki Ayrı Noktada Yangın: 2 Hektar Kül OlduYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Kütahya
Son Güncelleme:
Kütahya'da İki Ayrı Noktada Yangın: 2 Hektar Kül Oldu İki Ayrı Noktada Yangın: 2 Hektar Kül Oldu
Faturalarını Bankalar Üzerinden Ödeyenleri İlgilendiriyor! Birçok Kişi Yandı Faturalarını Bankalar Üzerinden Ödeyenleri İlgilendiriyor! Birçok Kişi Yandı
Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor
Dronu Görünce Kaçmaya Başladı Dron Kovaladı O Kaçtı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Sınırında Korkutan Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Korkutan Deprem
Paris 2024'te Bronz Madalya Kazanan Milli Güreşçiden Dikkat Çeken Açıklama: 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar' 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar'
Türkiye'nin İlk Kadın Muhtarı Resmi Kayıtlarda Yok Türkiye'nin İlk Kadın Muhtarı Resmi Kayıtlarda Yok
Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda