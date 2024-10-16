Kütahya’da Orman Yangını

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen yangında 2 hektarlık orman alanı ve 6 hektar zirai alan zarar gördü.

Kütahya’da Orman Yangını

İlçeye bağlı Karbasan köyü Asiye Pınarı mevkiindeki ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliğinden bölgeye 3 arazöz, 2 su tankeri ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin yoğun çabaları sonucu yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangınında yaklaşık 2 hektar ormanlık ve 6 hektar zirai alan zarar gördü.

Kaynak: İHA

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