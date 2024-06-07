Kütahya'da okul inşaatında göçük: 5 yaralı

Kütahya'da okul inşaatına beton dökülürken göçük meydana geldi. Göçük sırasında inşaatta bulunan işçilerden 5'i yaralandı.

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Kütahya'da okul inşaatında göçük: 5 yaralı

Kütahya merkez Asım Gündüz Caddesi üzerindeki bir okulda göçük oluştu. Alınan bilgiye göre, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yıkılıp yenilenmekte olan Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında, beton atıldığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada 5 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçiler vatandaş ve ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkartıldı.

Kütahya'da okul inşaatında göçük: 5 yaralı - Resim : 1

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Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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