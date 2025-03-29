Kütahya'da Korkutan Orman Yangını

Yangın, Çukurören köyünde başladı ve kısa sürede büyüyerek Altıntaş ilçesine doğru ilerledi. Bölgedeki köylüler, yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiye ekiplerine destek oldu. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeni olarak çöplük gösteriliyor, ancak kesin nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, belirli bir ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: İHA