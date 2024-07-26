Kütahya'da Geleneksel Tarhana Festivali Düzenlendi

Gediz Tarhana Festivalinde yerli vatandaşların ürettiği yöresel ürünlerden höşmerim ve dibek kahvesi tezgahlarda yerini aldı.

Gediz yöresine ait coğrafi tescili alınan höşmerim, Festivalde Suat Gediz'in üretimiyle tatlı severlere sunuluyor.

Gediz “Bugün 20.si düzenlenen Gediz Tarhana Festivalindeyiz. Gedizliyim. Gediz'in yöresel ürünlerini tanıtıyorum. Aynı zamanda onları bu sergide sergiliyorum. Sergilediğimiz ürünler Gediz'e has bir höşmerim. Coğrafi tescil alınmış bir ürün. Gediz Belediyesi tarafından dizayn edilen organizasyonda biz de böyle bir ürün sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Bunun yanında kendimize ait yine tarhana, bal satmak suretiyle gelen misafirlerimize ikramlarda bulunuyor, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu sene 20. senesi gayet etkin, aktif bir süreç yaşanıyor. Ben gidişattan gayet memnunum. Elhamdülillah satışlarımız gayet iyi. Kalabalıktan da görüldüğü üzere bu talebi karşılamakta biraz zorluk çekiyoruz aslında ama elimizden geldiğince sonuca ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.



Gediz'den kahve severlere hitap eden yöresel lezzetlerden biri de dibek kahvesi. Dibek kahvesi meraklıları Tarhana Festivalinden eli boş dönmüyor. Her yörenin kendine has kahvesinden birini yapan Sadıçlar Dibek Kahvesi üreticisi “20.si düzenlenen Gediz Tarhana Festivaline hoş geldiniz. Emeği geçen sayın belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Biz de 4senelekik Gediz Sadıçlar Dibek Kahvesi olarak imalatını yaparak hizmet vermekteyiz. Dövülerek yapılan bir Türk kahvesidir. İçinde hiçbir şekilde katkı maddesi yoktur. Yöresel bir üründür. Festivalimiz çok güzel tekrar emeği geçenlere çok çok teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak: İHA