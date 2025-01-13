Kütahya'da Cezaevi Firarisi Yakalandı, Üzerinde Tabanca Ele Geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerinin dikkati sayesinde cezaevi firarisi bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kütahya'da Cezaevi Firarisi Yakalandı, Üzerinde Tabanca Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, tedavi amacıyla Kütahya Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan hastaneye götürülen 45 yaşındaki Kamil U., firar etti. Firar bilgisinin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hilalkent Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalar sonucu şahsı kısa sürede yakaladı.

Yapılan UYAP ve GBT sorgulamalarında, Kamil U.’nun "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve firari durumda olduğu belirlendi. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise "Blow Mini Mod 2003" ibareli ruhsatsız bir tabanca ve bir boş şarjör ele geçirildi.

Kamil U. ve ele geçirilen suç unsurları, gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Kamil U., Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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