Kütahya'da Anız Yangını: 3 Dönüm Alan Zarar Gördü

Kütahya’nın Domaniç-Çiftlikköy arasındaki yol kenarındaki tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Domaniç Belediyesi ve Orman İşletmesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 3 dönüm arazi zarar gördü.

Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA