Kütahya'da Anız Yangını: 3 Dönüm Alan Zarar Gördü
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bir tarlada anız yangını çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken 3 dönüm alan zarar gördü.
Kütahya’nın Domaniç-Çiftlikköy arasındaki yol kenarındaki tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Domaniç Belediyesi ve Orman İşletmesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 3 dönüm arazi zarar gördü.
Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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