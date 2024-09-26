Kütahya-Tavşanlı Karayolunda Otomobil Alev Aldı: Sürücü Son Anda Kendini Dışarı Attı

Kütahya'da seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı. Sürücü kendini son anda dışarı atıp kurtulurken araç kullanılamaz hale geldi.

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Kütahya-Tavşanlı Karayolunda Otomobil Alev Aldı: Sürücü Son Anda Kendini Dışarı Attı

Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden araç, sürücüsünü zor durumda bıraktı. Araç aniden yanmaya başlayınca, sürücü kendisini son anda dışarı atmayı başardı.
Yangının fark edilmesi üzerine, yoldan geçen vatandaşlar olaya hemen müdahale etti. Durumun ciddi olduğunu anlayan çevredeki sürücüler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Alevlerin hızla yayıldığı otomobil, itfaiyenin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Kütahya Trafik kazası
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