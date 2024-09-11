Kuşburnu Toplarken Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kuşburnu toplarken kaybolan kişi bulundu.

Ortasökü köyünde yaşayan Niyazi Işık (79), dün Sarıçiçek yaylasında kuşburnu toplamak için evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine köy muhtarı Mehmet Topçu, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi görevlileri sevk edildi. Işık, ekiplerce yapılan aramalar sonucu, sabah saatlerinde yayla yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

İlk muayenesinde genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Işık, Bozkurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA