Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kuşadası'nda düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de tutuklandı.

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde takibe alınan bir araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda; sürücü C.Ç. (29) üzerinde, araçta ve ikamette yapılan aramada 5 parça halinde toplam 75 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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