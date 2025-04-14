Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Kuşadası'nda düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde takibe alınan bir araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda; sürücü C.Ç. (29) üzerinde, araçta ve ikamette yapılan aramada 5 parça halinde toplam 75 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA