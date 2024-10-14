Kuşadası'nda Sokak Festivali Coşkusu

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali Tarihi Kervansaray’da düzenlenen basın toplantısının ardından Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında gerçekleşen kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Evrim Karakoz ve Bülent Tezcan, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de kortej yürüyüşüne katılarak Kuşadası Sokak Festivali coşkusuna ortak oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in KUSAV Başkanı Levent Köylü ve festivalin danışmanı Ayhan Sicimoğlu ile birlikte yer aldığı kortej yürüyüşü sırasında sergilenen dans ve akrobasi gösterileri katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivalinin ilk günü, karnaval havasında geçen kortej yürüyüşünün ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen Necati ve Saykolar konseri ile tamamlandı. Sevilen rock grubu Necati ve Saykolar, şarkılarını Kuşadası Sokak Festivali katılımcıları için seslendirdi. Kuşadası Sokak Festivali, WACS (The World Association of Chefs' Societies) tarafından onaylandı. Kuşadası Sokak Festivali Worldchefs olarak bilinen dünyanın ilk uluslararası şef birliği topluluğu tarafından verilen akreditasyon belgesi ile resmi olarak uluslararası niteliğe ve tanınırlığa kavuştu.

7 ülkeden 7 ünlü şefin katılımı ile uluslararası nitelik ve katılımla düzenlenen 3'üncü Kuşadası Sokak Festivalinin açılış toplantısında WACS Temsilcisi tarafından takdim edilen akreditasyon belgesini alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası adına duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kültür ve sanat organizasyonlarının turizm kentleri açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "2022 yılında, pandemi kasvetinin yavaş yavaş dağılmaya başladığı günlerde güzel bir hayalden yola çıkarak ilk kez kentimizle buluşturduğumuz Kuşadası Sokak Festivali'nin kısa sürede elde ettiği uluslararası başarı bizler için büyük bir motivasyon oldu. Doğru işler her zaman karşılığını bulur ve hak ettiği değere kavuşur. Kuşadası Sokak Festivalinin kısa süre içerisinde tıpkı Altın Güvercin Beste Yarışması gibi kentimizle özdeşleşmiş bir organizasyon haline gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimizin düzenlenmesine ve bu başarıyı elde etmesine katkı sunan, emek veren herkese tüm Kuşadalı hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu yıl Akdeniz Mutfağı temasıyla düzenlenen Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 7 noktasında kurulan lezzet durakları büyük ilgi gördü. İspanya, Fransa, Hırvatistan, Tunus, Yunanistan, İtalya ve Türkiye’den katılan ünlü şefler tarafından hazırlanan yerel lezzetleri tatmak isteyen katılımcılar yemek stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İspanya’nın ançuezli tapas, Fransa’nın soğan çorbası, Hırvatistan’ın balık yahnisi, Tunus’un sebzeli kuskusu, Yunanistan’ın musakkası, İtalya’nın tiramisusu ve Türkiye’nin hünkar beğendisi sergilendi. Lezzet turlarından elde edilen gelir, 29 Haziran’da Kuşadası-Pamucak arasında çıkan orman yangınında zarar gören orman alanının ağaçlandırılması çalışmalarına aktarılacak.

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, gastronomi etkinliklerinin dışında eğlence, sanat ve müzik başlıklarında da renkli etkinliklere sahne oldu. Kentin merkezi noktalarında kurulan sokak sahnelerinde Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden festivale katılan sokak müzisyenleri, dansçılar akrobatlar ve pandomim sanatçıları tarafından sergilenen performanslar katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Moğol Sirki ve Gana Akrobasi Sirki, Kolombiya Dans Grubu ile Cali Latino Salsa Dans Grubu’nun gösterisi festivalin en sevilen etkinliği oldu. Festivalin ikinci günü Musa Göçmen ve Senforock konseri ile tamamlandı.

Festival kapsamında Türk usulü pişirme yöntemi ile hazırlanan salyangoz ile Fransız usulü salyangozun karşı karşıya geldiği bir Salyangoz Düellosu düzenlendi. Tarihi Kervansaray’da gerçekleşen düello, Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız şef Julien Moulieres arasında gerçekleşti. Galyangoz ile escargortun birbirinden lezzetli olduğunu ifade eden katılımcılar hem Türk hem de Fransız şefi galip ilan etti. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, dev kazanda pişirilen 5 bin kişilik 3 ton keşkek ile bir rekor denemesine imza attı. 600 kilo buğday, 600 kilo dana eti, 200 kilo tereyağı ve 1,5 ton su kullanılarak hazırlanan keşkek davul, zurna ve zeybek gösterisi eşliğinde halka ikram edildi.

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, keşkek bereketinin kent sakinleri ile paylaşılmasıyla final yaptı. 600 kilo buğday, 600 kilo dana eti, 200 kilo tereyağı ve 1,5 ton su kullanılarak pişirilen keşkeğin hazırlıkları bir gece önceden başladı. Keşkek, Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) liderliğinde Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 aşçı tarafından hazırlandı.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte keşkek ikramına katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uluslararası katılımla gerçekleşen 3'üncü Kuşadası Sokak Festivali kapsamında muhteşem bir üç gün geçirdiklerini belirtti. Kuşadası Sokak Festival’nin 3 yıl gibi kısa bir süre içinde Worldchefs olarak bilinen Dünya Şefler Birliği tarafından akredite edilmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Günel, "Bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz festivalimizi büyük bir coşku ve başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, milli yemeğimiz keşkeğin herkese afiyet olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA