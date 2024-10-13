Kuşadası'nda 5 Bin Kişilik Keşkek Rekoru Denendi

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, dev kazanda pişirilen 5 bin kişilik 3 ton keşkek ile bir rekor denemesine imza attı. 600 kilo buğday, 600 kilo dana eti, 200 kilo tereyağı ve 1,5 ton su kullanılarak hazırlanan keşkek davul, zurna ve zeybek gösterisi eşliğinde halka ikram edildi.



Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, keşkek bereketinin kent sakinleri ile paylaşılmasıyla final yaptı. 11 Ekim’de düzenlenen renkli bir kortej yürüyüşü ile başlayan ve 3 gün boyunca eğlence, lezzet, sanat ve müzik başlıklarında birbirinden keyifli etkinlik, atölye ve tadımlarla muhteşem bir atmosferde geçen Kuşadası Sokak Festivali’nin son gününde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda keşkek ikramı yapıldı. 600 kilo buğday, 600 kilo dana eti, 200 kilo tereyağı ve 1,5 ton su kullanılarak pişirilen keşkeğin hazırlıkları bir gece önceden başladı. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) liderliğinde Türkiye’nin farklı illerinden gelen 100 aşçı tarafından hazırlanan keşkeğin dövülmesi esnasında davul zurna eşliğinde sergilenen zeybek gösterisi festivale coşku kattı. Keşkeğin tadına bakmak isteyen festival katılımcıları dağıtım noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte keşkek ikramına katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uluslararası katılımla gerçekleşen 3. Kuşadası Sokak Festivali kapsamında muhteşem bir üç gün geçirdiklerini belirtti. Kuşadası Sokak Festival’nin 3 yıl gibi kısa bir süre içinde Worldchefs olarak bilinen Dünya Şefler Birliği tarafından akredite edilmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel; "Bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz festivalimizi büyük bir coşku ve başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, milli yemeğimiz keşkeğin herkese afiyet olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA