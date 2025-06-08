Kurban Bayramı’nın 3’üncü Gününde Sokaklar Boşaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde 3’üncü gününde de vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirip bayramlaşmak için yakınlarıyla bir araya gelirken, çarşı sokakları bomboş kaldı.

Bayram nedeniyle esnafın büyük bir bölümü camlarına kapalı olduklarını belirten bir yazı yapıştırıp dükkanlarını açmadı. İki Eylül Caddesi ve çevresinde oluşan derin sessizlik göze çarptı.

Kaynak: İHA