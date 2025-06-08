Kurban Bayramı'nda Gaga Gölü'ne Akın Ettiler

Ordu'da havaların ısınmasıyla yemyeşil örtüyle kaplanan Gaga Gölü yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

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Kurban Bayramı'nda Gaga Gölü'ne Akın Ettiler
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Fatsa ilçesindeki göl, çevresinde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü'ne gelenler gölün çevresinde gezerken, aileleriyle birlikte piknik yapma imkanı da buluyor. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafesindeki göl, fotoğraf platformları, piknik masaları, seyir terasıyla Kurban Bayramı tatilinde tercih edilen mekanlar arasında yerini aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Gaga Gölü'nün yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirterek, gölün doğa harikası olduğunu ve görenleri hayran bıraktığını söyledi.

Toparlak, yaz ayında buranın en çok ziyaret edilen yerler arasında olmasını beklediklerini ifade ederek, Gaga Gölü'nün kent turizmine katkı sunacağını kaydetti.

Doğal manzarası ve bitki örtüsüyle ilgi gören göl, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA

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