Küle Dönen Ormanda Hortumlar Başladı

Hatay’da orman yangını sonrası küle dönen alanda hortumlar oluştu. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Antakya ilçesinde orman yangını sonrası küle dönen bölgede oluşan hortumlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler merak ve tedirginlik yarattı.

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde Temmuz ayında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahalenin ardından 2 gün sonra kontrol altına alınmıştı. Yangında büyük bir alan küle dönerken, bölge siyaha büründü.

Yangının ardından, ormanda yanan alanlarda hortumların oluştuğu gözlemlendi. Farklı zamanlarda meydana gelen bu hortumlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada ilgi görürken, hortumların neden oluştuğu konusunda merak uyandırdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay Yangın
Son Güncelleme:
Samsun'da Cinayet Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı Samsun'da Cinayet Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Malatya'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı Malatya'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
Bu Burç Leyleği Havada Görecek! En Şanslı Burç Açıklandı Bu Burç Leyleği Havada Görecek! En Şanslı Burç Açıklandı
Ev Hanımlarının Vazgeçilmeziydi: Bakanlık Acilen Toplatma Kararı Aldı! Bakanlık Acilen Toplatma Kararı Aldı!
ÇOK OKUNANLAR
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu
Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz... Binlerce Kişinin Bu Uygulamadan Haberi Bile Yok Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz...
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı