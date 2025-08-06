Küle Dönen Ormanda Hortumlar Başladı

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Hatay’ın Antakya ilçesinde orman yangını sonrası küle dönen bölgede oluşan hortumlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler merak ve tedirginlik yarattı.

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde Temmuz ayında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahalenin ardından 2 gün sonra kontrol altına alınmıştı. Yangında büyük bir alan küle dönerken, bölge siyaha büründü.

Yangının ardından, ormanda yanan alanlarda hortumların oluştuğu gözlemlendi. Farklı zamanlarda meydana gelen bu hortumlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada ilgi görürken, hortumların neden oluştuğu konusunda merak uyandırdı.

Kaynak: İHA