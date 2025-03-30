Kula Protokolü Bayramlaştı

Kula'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında protokol üyeleri, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Kula Protokolü Bayramlaştı

Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir'in önderliğinde 100. Yıl Aile Çay Bahçesi'nde gerçekleşen programa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Bayram Yüksel, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Kaymakam Özdemir ve Belediye Başkanı Dönmez, Ramazan Bayramı’nın Kula'ya, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur, barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Katılımcılar sohbet ederek, bayram sevincini paylaştı.Bayramlaşma programının ardından protokol üyeleri, sırasıyla Kula Şehitliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, görevi başındaki personelin bayramını kutladı.

Kaynak: İHA

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