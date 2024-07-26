Küfürlü Tartışmanın Sonu Kötü Bitti: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

İzmir'de küfürleşme nedeniyle çıkan kavganın sonu kötü bitti. Adem Çolak isimli vatandaş, O.A. isimli şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Küfürlü Tartışmanın Sonu Kötü Bitti: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

İzmir'de, 'küfürleşme' nedeniyle çıkan kavgada O.A. (37), Adem Çolak'ı (48) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Kiraz ilçesi Şemsiler Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilde O.A. ile Adem Çolak arasında iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. İkili otomobilden inerken, tartışma kavgaya dönüştü. O.A., Çolak'ı sırtından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekiler, Çolak'ı olay yerinin yakınındaki bir evin bahçesinde yaralı halde buldu. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çolak'ı, ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çolak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O.A.'nın Ödemiş ilçesi Çaylı Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. O.A., jandarma operasyonunda gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından O.A., adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: DHA

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