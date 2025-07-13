Küçükçekmece'de Şoke Eden Kaza: Savrulup Servis Minibüsüne Çarptı

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırıma çarpıp savrulan bir otomobil servis minibüsü ile çarpıştı. Korkutan kazada 4 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de Şoke Eden Kaza: Savrulup Servis Minibüsüne Çarptı
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Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DUG 926 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kaldırıma çarpıp savruldu. Savrulan otomobil önünde ilerleyen servis minibüsüne çarptı.

Kazada otomobildeki 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle otomobilin bazı parçalarının koparak yola savrulduğu görüldü. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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