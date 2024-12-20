Koyu Sohbeti Beklenmedik Misafir Böldü... Antalya'da Şaşkına Çeviren Olay: Kafasına Gökten Kedi Düştü

Antalya'da kaldırımda arkadaşları ile sohbet eden bir gencin kafasına kedi düştü. Olayın ardından kedi ve genç zarar görmezken, gülümseten anlar kameraya yansıdı.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde dün saat 11.30 sıralarında iş yerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet eden Bahtiyar Keskin'in başına dükkanın üst kısmında bulunan yaklaşık 7 metre yükseklikteki sundurmadan bir kedi atladı.

Keskin neye uğradığını şaşırırken, arkadaşları bu beklenmedik duruma kahkahalarla güldü. Olayın şokunu atlatan kedi ise hızla bölgeden uzaklaştı. Öte yandan hem genç hem de kedi zarar görmeden durumdan sıyrıldı.

İlginç karşılaşma iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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