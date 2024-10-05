Köyde Keşfedildi, Ünü Yayıldı: İlk Müşteri, Analizi Yapan Uzmanlar Oldu

10 yıldır arıcılıkla uğraşan köy halkından Erhan Altuntaş, “Yıllar önce köyümüzde farklı renkte bal keşfettik. Tüketilebilir mi diye tahlillere gönderdik. Çıkan sonuçlarda bu balın çok yüksek antioksidan değerlerine sahip olduğunu gördük. Bu süreçten sonra köyümüzdeki bal incelemeye alındı. Daha önce bal satmakta zorlanıyorduk, şimdi ise siparişlere yetişemiyoruz. Özellikle Aksu Yaylası'nda endemik türler bulundu. Bunun ardından Orman Bölge Müdürlüğü buraya bir bal ormanı ve konaklama yerleri yapmaya karar verdi. Biz de çok mutlu olduk, artık arılarımızı buraya getiriyoruz. Daha önce bal satışında zorlanırken, şimdi telefonla sipariş alıyoruz. Sağım yaptıktan 10 gün sonra balımız tükeniyor. Biz de bu nedenle daha fazla kovanla arıcılığı geliştirmeye karar verdik” dedi.