Köyceğiz'de Yangın: Bal Deposu Alevlere Teslim Oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bal deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı depoyu söndürme çalışmaları devam ediyor.

Köyceğiz'de Yangın: Bal Deposu Alevlere Teslim Oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bal deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Köyceğiz Sanayi Sitesi'ndeki bal üretim tesisine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının diğer iş yerlerine de sıçramaması için çaba sarf ediyor.

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