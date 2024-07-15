Kötü Koku İhbarı Acı Gerçeği Ortaya Çıkardı! Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli'de mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, girdikleri evde 77 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.

Kötü Koku İhbarı Acı Gerçeği Ortaya Çıkardı! Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yenimahalle Sitem Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evden gelen kötü kokular mahalleyi sardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak'taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti. Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, Kemal Yılmaz'ın (77) cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yılmaz'ın yalnız yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emekli Profesör Evinde Ölü Bulundu!Emekli Profesör Evinde Ölü Bulundu!Güncel

Batman'da Acı Ölüm! Genç Öğretmen Evinde Ölü BulunduBatman'da Acı Ölüm! Genç Öğretmen Evinde Ölü BulunduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli
Elektrik Akımı Faciasında Her İki Kurumun da İhmalleri Ortaya Çıktı Her İki Kurumun da İhmalleri Ortaya Çıktı
Bir Garip Düğün Eğlencesi! Damada Sabaha Kadar İşkence Ettiler Bir Garip Düğün Eğlencesi! Damada Sabaha Kadar İşkence Ettiler
Aydın'da Göçük Faciası: Ölü ve Yaralılar Var Aydın'da Göçük Faciası
Kupa Finalini İzlerken Kalp Krizi Geçirip Öldü! Kupa Finalini İzlerken Kalp Krizi Geçirip Öldü!
Aslı Enver'den Ekrana Muhteşem Dönüş! Yeni Dizisinin Adı ve Adresi Belli Oldu... Aslı Enver'den Ekrana Muhteşem Dönüş! Yeni Dizisinin Adı ve Adresi Belli Oldu...
Kurtlar Vadisi Dizisinin Yıldızından Yeni Dizi... ATV ile Anlaşma Sağlandı Kurtlar Vadisi Dizisinin Yıldızından Yeni Dizi... ATV ile Anlaşma Sağlandı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Kulisleri Hareketlenecek! 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası
Ahmet Davutoğlu'ndan Çok Konuşulacak Darbe Çıkışı 'Eğer Bana Karşı Yapılmamış Olsaydı...'
ÖTV İndirimi Teklifi Meclis'te! Marka ve Modeller Belli Oldu Marka ve Modeller Belli Oldu
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki En Güçlü İki Rakam! En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Aydın Cehennemi Yaşıyor! Alevler 4 Gündür Söndürülemedi... Havadan Kül Yağmaya Başladı Aydın Cehennemi Yaşıyor!