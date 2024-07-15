Kötü Koku İhbarı Acı Gerçeği Ortaya Çıkardı! Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
Kocaeli'de mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, girdikleri evde 77 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yenimahalle Sitem Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evden gelen kötü kokular mahalleyi sardı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak'taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti. Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, Kemal Yılmaz'ın (77) cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yılmaz'ın yalnız yaşadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA