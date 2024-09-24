Koruma Altındaki 45 Arı Kuşu, Kaçak Avcılar Tarafından Katledildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, koruma altında olan 45 arı kuşunu avladığı tespit edilen şahıslara, toplamda 84 bin TL para cezası kesildi.

Koruma Altındaki 45 Arı Kuşu, Kaçak Avcılar Tarafından Katledildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Kaş DKMP Şefliği ekipleri tarafından yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında 2 kaçak avcı yakalandı.

Kaçak avcıların, Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları ile koruma altına alınan 45 arı kuşu avladığı tespit edildi. 2 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 16 bin 514 TL idari para cezasının yanı sıra avladıkları 45 arı kuşu için 67 bin 500 TL tazminat uygulandı.

Kaynak: DHA

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