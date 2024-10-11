Kore Gazisine Son Veda

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşamını yitiren Kore Gazisi Mehmet Emin Tetik düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Kore Gazisine Son Veda

Vatani görevini yaparken Kore Savaşı'na katılarak ’Kore Gazisi’ unvanı alan Eğrikavak Mahallesi sakinlerinden Mehmet Emin Tetik hayatını kaybetti.

Kore Gazisine Son Veda - Resim : 1

Kore Gazisi Mehmet Emin Tetik için Eğrikavak Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze töreninin ardından Tetik'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

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