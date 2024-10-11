Kore Gazisine Son Veda
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşamını yitiren Kore Gazisi Mehmet Emin Tetik düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Vatani görevini yaparken Kore Savaşı'na katılarak ’Kore Gazisi’ unvanı alan Eğrikavak Mahallesi sakinlerinden Mehmet Emin Tetik hayatını kaybetti.
Kore Gazisi Mehmet Emin Tetik için Eğrikavak Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze töreninin ardından Tetik'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.
Kaynak: İHA
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