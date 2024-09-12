Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, 50 Metre Uçtu

Iğdır’da bir anda yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 50 metre uçarak yol kenarındaki kanala düşen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, 50 Metre Uçtu

Konaklı Mahallesi Doğubayazıt- Iğdır karayolunda gece saatlerinde Iğdır istikametine seyreden Koray Sevindik yönetimindeki otomobil, bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Araç yaklaşık 50 metre uçarak orada bulunan eski tahliye kanalına girdi. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç hurdaya dönerken sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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Kaynak: İHA

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