Konya'da Zincirleme Kaza! Ölü ve Yaralılar Var
Konya'da 3 aracın birbirine girmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Konya - Karapınar Kara yolunun 45. kilometresinde saat 15.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karapınar istikametine seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen iki araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ünal O. isimli sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Konya’daki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: