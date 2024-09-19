Konya'da Uyuşturucu Operasyonu! Çok Sayıda Uyuşturucu Madde ve Silah Ele Geçirildi

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda C.G.D.'nin ikametinde arama yapıldı. Aramada uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 28 bin 600 lira, 83 adet uyuşturucu hap, 1 adet silah, 49 adet fişek, 2 adet kasatura bıçak, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet sigara kağıdına sarılı vaziyette içime hazır esrar maddesi, kutu içerisinde kenevir bitkisi tohumu ve 7 parça metamfetamin olduğu değerlendirilen kristal ele geçirildi.

C.G.D. gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA