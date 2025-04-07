Konya’da Tarım Aracı Kazası, 1 Ölü, 2 Yaralı

Olay, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bir köprüde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 19 yaşındaki M.A.’nın kontrolünü kaybettiği araç, su kanalına devrildi. Kazada sürücü M.A. ile birlikte araçta bulunan 21 yaşındaki M.Y. ve 22 yaşındaki Şemsettin Akbulut yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şemsettin Akbulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA