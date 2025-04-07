Konya’da Tarım Aracı Kazası, 1 Ölü, 2 Yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen kazada, tarımda kullanılan ve halk arasında "pat pat" olarak bilinen aracın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Konya’da Tarım Aracı Kazası, 1 Ölü, 2 Yaralı

Olay, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bir köprüde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 19 yaşındaki M.A.’nın kontrolünü kaybettiği araç, su kanalına devrildi. Kazada sürücü M.A. ile birlikte araçta bulunan 21 yaşındaki M.Y. ve 22 yaşındaki Şemsettin Akbulut yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şemsettin Akbulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Konya kaza
Alanya'da Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı Alanya'da Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı
Osmaniye'de Evde Çıkan Yangın Söndürüldü Osmaniye'de Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor
Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme
'Kasten Öldürme'den Aranıyordu, Diyarbakır'da Yakalandı 'Kasten Öldürme'den Aranıyordu, Diyarbakır'da Yakalandı
Kendisini Polis ve Savcı Olarak Tanıtanlara Dikkat! 885 Bin TL'lik Vurgun Yaptılar Kendisini Polis ve Savcı Olarak Tanıtanlara Dikkat! 885 Bin TL'lik Vurgun Yaptılar
ÇOK OKUNANLAR
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak
Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli Gizli Bu Altını Alıyor Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli
Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı: Yol Arkadaşını Emanet Etmiş... Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı
Avukatı O Detayı İlk Kez Anlattı! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme