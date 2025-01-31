Konya'da Sahte İçki Operasyonu! Litrelercesi Ele Geçirildi

Konya'da jandarma ekipleri bir şahsın 2 ayrı adresine baskın yaptı. Operasyonlarda 46,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Konya'da Sahte İçki Operasyonu! Litrelercesi Ele Geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ereğli ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 1 şahsın evinde sahte içki bulundurduğu ve haksız kazanç sağlamak amacıyla satışını yapacağı bilgisi alındı.

Şüpheli şahsın 2 ayrı adresine baskın yapılırken, baskında 24,5 litre sahte viski, 22 litre sahte boğma rakı ele geçirildi.

Ele geçirilen içkilere el konulurken, şüpheli şahsın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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