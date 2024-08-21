Konya'da Kan Donduran Vahşet! Öldürdüğü Eşinin Cenazesiyle Karakola Gitti

Konya'da Bekir Durmaz, otomobilde bıçaklayarak öldürdüğü Elif Durmaz'ın cansız bedeniyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Bugün saat 18.00 sıralarında seyir halinde olan sürücüler, bir otomobilde kadının kanlar içerisinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Plakası ve gittiği istikamet bildirilen otomobilin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Aranan otomobil sürücüsü Bekir Durmaz, aracıyla birlikte Selçuklu ilçesindeki Özalkent Polis Merkezi'ne gidip, Elif Durmaz'ı bıçakladığını belirterek, sağlık görevlilerinin çağrılmasını istedi.

Bekir Durmaz gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve çok kan kaybettiği anlaşılan Elif Durmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Durmaz'ın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Bekir Durmaz ise sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA