Konya’da Hurda ve Kağıt Taşıyan Tırın Dorsesinde Yangın

Konya'nın Ereğli ilçesinde hurda ve kağıt taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın panik yarattı.

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Konya’da Hurda ve Kağıt Taşıyan Tırın Dorsesinde Yangın

Yangın, saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Cahı Mahallesi Konya-Adana Çevre Yolu üzeri Ereğli girişinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 80 AB 256 plakalı hurda kağıt yüklü tır seyir halindeyken dorsesinde bulunan kağıtlar yanmaya başladı.

Tırı yolun kenarına çeken sürücü ve yoldan geçen sürücüler yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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