Konya'da Feci Kaza: 19 Yaşındaki Genç Kız Öldü

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

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Konya'da Feci Kaza: 19 Yaşındaki Genç Kız Öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, Hasan C. idaresindeki 06 ELD 436 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Halime K'ye (19) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Halime K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Hasan C. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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