Konya'da Deprem Tatbikatı

Konya'da Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı yapıldı.

Konya'da Deprem Tatbikatı

Afetlere ve acil durumlara hazırlık amacıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müdahale tatbikatlarının planlama ve icrasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik doğrultusunda Konya'da tatbikat gerçekleştirildi. Konya Planlı Afet Tatbikatı kapsamında Konya Valisi İbrahim Akın'ın başkanlığında TAMP Çalışma grupları toplandı. Vali Akın, senaryo gereği Akşehir ilçesinde gerçekleşen 5.5 büyüklüğündeki depremde yardım ekiplerinin kriz yönetimi ve müdahale süreçlerinin işleyişine dair yetkililerden bilgi aldı. Hazırlanan senaryoya göre, depremden etkilenen Konya'da Esenler Mahallesinde kentsel dönüşüm alanında bir bina enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

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