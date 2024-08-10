Konya'da ÇYDD'nin Köy Şenliği Başladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Konya Şubesinin düzenlediği Köyde Şenlik Var projesi Taraşcı mahallesinde başladı. Taraşçı Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu bahçesinde başlayan köy şenliğinde, yerel sanatçılar ve yetenekli müzisyenler konser verecek.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Konya Şubesinin düzenlediği Köyde Şenlik Var projesi Taraşcı mahallesinde başladı. Şenlikte bilgi yarışmaları, resim ve seramik sergileri, havacılık atölyesi, bilim atölyesi, fotoğrafçılık gibi branşların stantları açılarak çocuklara tanıtılacak. Fizyoterapi, ilk yardım atölyesi, toplum sağlığı, ata uçak gösterisi, yerel oyunlar ebru sanatı, kum ve oyuncak sanatı gibi etkinliklerle çocuklar ve gençler hem bilgilenecek hem de vakit geçirebilecekler.

ÇYDD Seydişehir temsilcisi emekli öğretmen Hasan Gök, şenlikle ilgili şunları söyledi:

"Daha önce derneğimiz adına Seydişehirli öğrencilerimize burs verdik. Okullarımıza yardımda bulunduk. Şimdi de Belediye Başkanımız Hasan Ustaoğlu, Taraşcı muhtarımız ve benim de köyüm olan Taraşçılıların desteğiyle 5 gün sürecek köy şenliği düzenliyoruz. Şenliğin amacı farkındalık yaratmak ve köy halkımızı eğlendirmek. Derneğimiz Atatürk ilkeleri doğrultusunda laiklikten ödün vermeden çağdaş bir yaşamı benimseyen bir dernektir. Bu doğrultuda Seydişehir Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği olarak bundan böyle çalışmalarımıza Seydişehir ilçesinde daha da yoğunlaştırarak başta öğrenci ve gençlerimiz olmak üzere bilimsel, sanatsal ve kültürel desteklerimizi vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA