İş Yeri Sahibine Tüfekle Saldırdı

Konya’da kiracı ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Av tüfeğiyle iş yeri sahibini vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İş Yeri Sahibine Tüfekle Saldırdı

Konya’nın Meram ilçesinde yaşanan silahlı kavga, bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre olay, pazar günü Hatıp Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Muammer Tutar ile kiracısı olduğu öğrenilen H.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç., yanında bulunan av tüfeğiyle Muammer Tutar’a ateş etti. Tutar, göğsünden vurularak ağır yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Muammer Tutar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı H.Ç. ise polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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