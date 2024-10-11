Konya'da 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri gerçekleştirdiği uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karatay ilçesinde gerçekleştirdiği uygulamada yakaladığı düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi. Hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılan A.T. isimli araç sürücüsü ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca araç 60 gün trafikten men edilirken araca 32 bin 233 TL ceza uygulandı.

Kaynak: İHA