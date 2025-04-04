Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi'nden Miniklerle Anlamlı Etkinlik

Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi, Kütüphane Haftası dolayısıyla iki anaokulunun öğrencilerini misafir ett,. Öğrenciler, ziyaretleri sırasında hazırladıkları kitapları kütüphaneye hediye etti.

Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi'nden Miniklerle Anlamlı Etkinlik

Hurma Yarbay Pınar İlkokulu ve Uncuali Anaokulu öğrencileri, Kütüphane Haftası’nda Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) binasında bulunan Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Minikler, kendi hazırladıkları el yapımı kitapları da kütüphaneye hediye etti.

Kitapları kütüphane yetkililerine teslim eden öğrenciler, daha sonra hem kütüphane hakkında bilgi aldı hem de beğendikleri kitapları okudu. Öğretmenleri ve kütüphane yetkililerinin gözetiminde vakit geçiren minikler, okumanın önemini oyunlar oynayarak kavradı.

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Kaynak: ANKA

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