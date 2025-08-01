Konya Kulu’da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, kaza Camikebir Mahallesi'nde bulunan Öğretmenevi Müdürlüğü önünde gerçekleşti. E.K. yönetimindeki 06 BIR 137 plakalı otomobil ile H.A.'nın kullandığı 83 RNP 7 yabancı plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada yabancı plakalı otomobilin sürücüsü H.A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA