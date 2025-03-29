Kontrolünü Kaybeden Sürücü Araca, Araç da İşyerine Girdi
Bursa'da direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, otomobille park halindeki araca çarptı, daha sonra araç da bir işyerine çarptı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Mahallesi Alanyurt Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi. Ali Cihan S. yönetimindeki Suzuki otomobil sürücünün kontrolünden çıktı. Sürücü park halindeki araca çarptı.
Otomobilin çarptığı araç ise bir işyerinin bahçesine girdi.
Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçlarda ve işyerinde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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