Kontrolünü Kaybeden Sürücü Araca, Araç da İşyerine Girdi

Bursa'da direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, otomobille park halindeki araca çarptı, daha sonra araç da bir işyerine çarptı.

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Kontrolünü Kaybeden Sürücü Araca, Araç da İşyerine Girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Mahallesi Alanyurt Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi. Ali Cihan S. yönetimindeki Suzuki otomobil sürücünün kontrolünden çıktı. Sürücü park halindeki araca çarptı.

Otomobilin çarptığı araç ise bir işyerinin bahçesine girdi.

Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçlarda ve işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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